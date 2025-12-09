L’Italia che non accoglie Report di Migrantes

Il report di Migrantes sulla nona edizione del diritto d’asilo in Italia evidenzia un preoccupante arretramento nei sistemi di protezione per i migranti in fuga da conflitti e povertà. I dati mostrano come le politiche e le pratiche di accoglienza siano in declino, riflettendo una realtà in cui l’Italia sembra sempre meno aperta a chi cerca rifugio e tutela.

Nona edizione del report sul diritto d'asilo della Fondazione Migrantes, da cui emerge che arretrano i sistemi di protezione dei popoli in fuga da guerre e povertà.

