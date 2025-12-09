L' ira di Dante sulla Viola | l' ombra di Caronte sulla Fiorentina che rischia la B

Gazzetta.it | 9 dic 2025

L'articolo analizza l'ira di Dante verso la Fiorentina, evidenziando come l'ombra di Caronte sembri aleggiar sulla squadra, ormai in crisi di risultati e a rischio retrocessione. Tra critiche a giocatori e dirigenti, si mette in luce la percepita incompetenza nelle scelte di mercato e le conseguenze di queste decisioni sulla stagione dei viola.

Il Sommo ne ha per tutti da Gud a Kean, a Fagioli e ai dirigenti "che sul mercato han fatto mille errori e dimostrato grande incompetenza. Chi paga il conto è la gente pura che, come me, ama la sua Fiorenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

