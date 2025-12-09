Lione-Go Ahead Eagles Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Fermato sul campo del Lorient nell’ultimo turno di campionato il Lione di Fonseca cerca la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League nell’incontro interno contro il Go Ahead Eagles. I Gones hanno pagato dazio in Bretagna come tante grandi della Ligue1, contro una squadra coriacea che sa esaltarsi in questo tipo di partite. Un incidente di percorso che non intacca l’ottimo momento di forma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Europa League, clamoroso ko dell'Aston Villa col Go Ahead Eagles. Tedesco batte Stoccarda - Spicca su tutti il clamoroso ko dell'Aston Villa sul campo del piccolo Go Ahead Eagles, che già si era distinto per aver battuto il ... Come scrive tuttomercatoweb.com
