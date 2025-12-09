Lione-Go Ahead Eagles Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Lione e Go Ahead Eagles, valido per l’Europa League, si gioca l’11 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo l’ultima sconfitta contro il Lorient, i francesi cercano una vittoria decisiva per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici di una sfida cruciale per entrambe le squadre.
Fermato sul campo del Lorient nell’ultimo turno di campionato il Lione di Fonseca cerca la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League nell’incontro interno contro il Go Ahead Eagles. I Gones hanno pagato dazio in Bretagna come tante grandi della Ligue1, contro una squadra coriacea che sa esaltarsi in questo tipo di partite. Un incidente di percorso che non intacca l’ottimo momento di forma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lione-Go Ahead Eagles (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
