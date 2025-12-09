L' intervento ha solo il 40% di probabilità di successo | Nuh lo affronta spinto dalla voglia di vivere il suo amore per Sevilay
T orna in onda stasera La notte nel cuore, dopo lo stop di domenica scorsa per lasciare spazio a Chi vuole esser milionario?. Oggi, martedì 9 dicembre, su Canale 5 alle 21:20 si riallacciano i fili con la trama del’ultima puntata andata in onda una settimana fa, quella che ha lasciato tutti senza fiato. Nuh ( Aras Ayd?n ) ha accusato un grave malore in commissariato e la famiglia ha scoperto la verità sulle sue condizioni: ha un tumore al cervello che richiede un intervento ad altissimo rischio. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: la famiglia scopre che Nuh ha un tumore al cervello La notte nel cuore, anticipazioni puntata 9 dicembre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
30/11/2025 Velocissimo, schematicissimo intervento su stasera e domani. Stasera, IM Nisba/Bassa probabilità di piovaschi perlopiù costieri dopo le 20.00. Domani mattina, lunedì 1 Maggiormente probabili rovesci per ritornante da est fino al mezzogiorno. SV, - facebook.com Vai su Facebook
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it