T orna in onda stasera La notte nel cuore, dopo lo stop di domenica scorsa per lasciare spazio a Chi vuole esser milionario?. Oggi, martedì 9 dicembre, su Canale 5 alle 21:20 si riallacciano i fili con la trama del’ultima puntata andata in onda una settimana fa, quella che ha lasciato tutti senza fiato. Nuh ( Aras Ayd?n ) ha accusato un grave malore in commissariato e la famiglia ha scoperto la verità sulle sue condizioni: ha un tumore al cervello che richiede un intervento ad altissimo rischio. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: la famiglia scopre che Nuh ha un tumore al cervello La notte nel cuore, anticipazioni puntata 9 dicembre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'intervento ha solo il 40% di probabilità di successo: Nuh lo affronta spinto dalla voglia di vivere il suo amore per Sevilay