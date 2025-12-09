I nerazzurri di Inzaghi misero paura all’armata di Klopp, strappando applausi: da lì si è costruita l’Inter che ha (quasi) dominato in Champions Ci sono quegli incroci, quelle notti, quei momenti che possono segnare un destino. Anche se quello stesso istante coincide con una pugnalata. Succede nello sport, dove si cresce oltre qualsiasi cosa dalle cadute. Pure se la sofferenza è tanta. Inter-Liverpool di questa sera richiama alla memoria proprio uno di questi crocevia, ormai quasi quattro anni fa. Era il 16 febbraio 2022, il primo anno di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, a San Siro arrivava il Liverpool di Klopp, un’armata che a fine stagione vincerà entrambe le coppe nazionali, perdendo la Champions solo al cospetto del Real per 1-0, e arrivando dietro al City campione in Premier, anche qui per 1 solo punto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter sfida il Liverpool 4 anni dopo la notte che cambiò tutto: quando una sconfitta segna la storia