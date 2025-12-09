L’Inter sfida il Liverpool 4 anni dopo la notte che cambiò tutto | quando una sconfitta segna la storia
I nerazzurri di Inzaghi misero paura all’armata di Klopp, strappando applausi: da lì si è costruita l’Inter che ha (quasi) dominato in Champions Ci sono quegli incroci, quelle notti, quei momenti che possono segnare un destino. Anche se quello stesso istante coincide con una pugnalata. Succede nello sport, dove si cresce oltre qualsiasi cosa dalle cadute. Pure se la sofferenza è tanta. Inter-Liverpool di questa sera richiama alla memoria proprio uno di questi crocevia, ormai quasi quattro anni fa. Era il 16 febbraio 2022, il primo anno di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, a San Siro arrivava il Liverpool di Klopp, un’armata che a fine stagione vincerà entrambe le coppe nazionali, perdendo la Champions solo al cospetto del Real per 1-0, e arrivando dietro al City campione in Premier, anche qui per 1 solo punto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Champions Inter, è il momento dell’esordio! Oggi apre l’edizione 2025/2026, le italiane pronte alla sfida
Ultimissime Inter LIVE: Gli ex brillano, rivoluzione contro l’Ajax. Le parole di Chivu in vista della sfida di Champions
Lautaro stop, Inter trema alla vigilia della sfida con l’Ajax
Così alla vigilia della sfida di Champions con l’Inter ? mdst.it/4rL42xb #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Inter- #Liverpool, le probabili formazioni della sfida di Champions League Vai su X
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it