L’Inter costretta al trasloco causa Olimpiadi | ecco dove si giocheranno i quarti di Coppa Italia
L’Inter dovrà lasciare temporaneamente San Siro per disputare i quarti di Coppa Italia: la sfida prevista il 4 o l’11 febbraio si giocherà infatti all’U-Power Stadium di Monza. Una scelta obbligata, spiegata dalle esigenze logistiche legate alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Come riportato da Gazzetta.it, Milano diventerà città ospitante dell’evento olimpico dal 6 al 22 febbraio, un periodo in cui l’area di San Siro sarà coinvolta in pesanti limitazioni, misure di sicurezza speciali e una gestione dei flussi molto più complessa. Le autorità, per evitare sovrapposizioni e criticità organizzative, hanno quindi richiesto lo spostamento delle gare non strettamente necessarie allo stadio milanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
