Lino Banfi dice sì a Sala Consilina | domenica 28 dicembre sarà ospite della cittadina valdianese

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sala Consilina si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Lino Banfi, uno dei volti più amati del cinema e della comicità italiana, sarà in città domenica 28 dicembre. L'attore pugliese ha accolto l'invito presentato dal Comune.La visitaLa visita del celebre attore pugliese nasce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

