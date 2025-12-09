L’infortunio di Leão non ci voleva | il Milan in ansia

Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, il pensiero fisso del Milan è tornato su qualcos’altro. Tutto è partito dal trentesimo minuto del primo tempo: Rafael Leão preoccupa, e non poco, perché rischia di non vedere il campo almeno fino a gennaio. Il Milan sorride amaro. L’ultimo risultato ha portato il Diavolo in vetta alla classifica, dove i 31 punti segnati sul tabellone non si vedevano dalla stagione 2021-22, anno dello Scudetto. Sarà una coincidenza? Si vedrà. Quello che si può dire è che quando si crea un gruppo forte e determinato, non manca certamente il credere e lo sperare in un finale più che magico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

