L’Infermi cerca parcheggio Ausl a caccia di un’area da seimila metri quadrati

L’Infermi cerca parcheggio. E si guarda intorno. È di questi giorni, infatti, la determina aziendale con cui l’Ausl Romagna ha approvato l’avviso di una indagine conoscitiva per la ricerca di un’area tra i cinquemila e i seimila metri quadrati di superificie da destinare quindi a un nuovo parcheggio nella zona limitrofa all’ospedale di Rimini. La volontà dell’Ausl Romagna, stando al documento pubblicato, è quella di acquisire il maxi spazio in affitto, con una formula di ’sei anni più sei’ e l’obiettivo ultimo è quello di soddisfare un appello che la direzione sanitaria dell’Infermi aveva da tempo rivolto all’Ausl riferendo la necessità di ulteriore spazio proprio intorno ai cinquemila o seimila metri quadrati di superficie ora ricercati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it