Michelle Hunziker è oggi uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: solare, ironica, energica. Eppure, dietro l'immagine scintillante che il pubblico vede sul palco, c'è una storia familiare complessa, fatta di radici diverse e di un'infanzia che l'ha profondamente segnata. per saperne di più sulla vita di questa donna meravigliosa che ha lasciato il segno nel nostro paese. Le origini svizzere e la famiglia. Michelle Yvonne Hunziker nasce il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in Canton Ticino. Cresce però a Ostermundigen, vicino a Berna, in un ambiente multiculturale: papà Rudolf, pittore svizzero di grande talento ma dal carattere tormentato, e mamma Ineke, olandese, estetista e figura stabile nella vita della futura conduttrice.

© Newsner.it - L’infanzia tra luci e ombre in Svizzera di Michelle Hunziker