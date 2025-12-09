L' incontro con Mauro Bursi Raspu e VaMaAn

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 Dicembre alle ore 16 presso Palazzo Venezia in Piazza San Marco 49, nelle sale dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (INASA), storico ente fondato a Roma nel 1918 con il compito di promuovere la tutela del patrimonio artistico nazionale, si terrà la presentazione di tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

A Palazzo Venezia l’incontro con tre autorevoli pittori contemporanei: Mauro Bursi, Raspu e Va.Ma.An - presso Palazzo Venezia si terrà la presentazione di tre esponenti dell’arte contemporanea attuale: Mauro Bursi, Raspu, Va. Da ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Mauro Bursi Raspu