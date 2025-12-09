L' incontro con Mauro Bursi Raspu e VaMaAn
Il 12 Dicembre alle ore 16 presso Palazzo Venezia in Piazza San Marco 49, nelle sale dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (INASA), storico ente fondato a Roma nel 1918 con il compito di promuovere la tutela del patrimonio artistico nazionale, si terrà la presentazione di tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
A Palazzo Venezia l’incontro con tre autorevoli pittori contemporanei: Mauro Bursi, Raspu e Va.Ma.An - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/05/a-palazzo-venezia-lincontro-con-tre-autorevoli-pittori-contemporanei-mauro-bursi-raspu-e-va-ma-an/ #ilmetropoli - facebook.com Vai su Facebook
A Palazzo Venezia l’incontro con tre autorevoli pittori contemporanei: Mauro Bursi, Raspu e Va.Ma.An - presso Palazzo Venezia si terrà la presentazione di tre esponenti dell’arte contemporanea attuale: Mauro Bursi, Raspu, Va. Da ilmetropolitano.it