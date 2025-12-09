L' inchiesta Qatargate si ribalta indagati gli agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie
L'inchiesta Qatargate si complica con una svolta inaspettata: agenti dei servizi belgi sono ora sotto indagine per aver condiviso informazioni riservate. Questa fuga di notizie mette in crisi le indagini e rischia di compromettere la credibilità delle autorità coinvolte nello scandalo.
La fuga di notizie sullo scandalo Qatargate rischia ora di costare cara ad alcuni degli agenti che hanno condotto le indagini. Anni fa i politici coinvolti nell’inchiesta denunciarono la violazione del segreto istruttorio da parte degli organi giudiziari e di polizia belga quando i loro nomi. 🔗 Leggi su Today.it
Inchiesta Qatargate, sì alla revoca dell'immunità per la dem Alessandra Moretti. Salvata Gualmini
Mogherini rilasciata, inchiesta avanti. Qatargate, via immunità a Moretti
Inchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti
Ma guarda Lo scandalo ribaltato. Qatargate: sotto inchiesta sono finiti gli inquirenti - HuffPost Italia Vai su X
Indagine sul Qatargate, sotto il faro degli inquirenti finiscono i metodi usati dalla giustizia belga nelle fasi iniziali dell'inchiesta - facebook.com Vai su Facebook
Qatargate, indagati agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie sulla corruzione in Ue - Dopo le denunce di Kaili, Giorgi e Arena, rimosso il direttore dell'Ufficio anticorruzione belga. ilfattoquotidiano.it scrive
