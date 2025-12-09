L’impresa femminile che fa crescere la Toscana

Firenze, 9dicembre 2025 - Una serata degli auguri, quella AIDDA Toscana, che si è trasformata in qualcosa di molto più significativo di un semplice appuntamento conviviale. Cento presenze, tra socie e sostenitori, testimoni di un racconto a più voci sul presente e sul futuro dell’imprenditoria femminile, ma anche di un momento simbolico che chiude i sei anni di guida di Paola Butali alla presidenza della Delegazione toscana. A dare il via alla festa, ospitata in una Villa Cora illuminata a festa, il coro gospel The Women of Gold, attualmente impegnate in un festival itinerante che sta attraversando la nostra regione e che, nella ricorrenza del 70° anniversario del gesto di Rosa Parks, ha portato sul palco un’energia capace di ricordare quanto la determinazione individuale possa cambiare la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

