L’impresa del chiesanuova L’attaccante Persiani | Adesso la squadra deve essere continua

L’impresa del Chiesanuova si è concretizzata con una vittoria importante contro la capolista Fermana. Dopo un periodo di difficoltà, l’attaccante Persiani sottolinea l’importanza di mantenere la continuità. La squadra mostra segnali di risveglio e determinazione, segnando un passo fondamentale nel cammino verso il riscatto.

Mancava il punto esclamativo a suggellare il risorgimento del Chiesanuova, domenica è stato tatuato sulla pelle della capolista Fermana. Il 3-2 ai danni dei gialloblu è stato un successo stile impresa d’altri tempi per come è maturato tra sorpassi e controsorpassi e perché il Chiesanuova sembrava spacciato nel più classico dei testacoda. Invece il team di Mariotti ha avuto la meglio rispolverando giocate purtroppo sempre più rare se non bandite, come sfrontati uno vs uno in velocità e sgroppate palla al piede. Emblematica proprio l’azione del 3-2, con Bambozzi ad autolanciarsi con l’intraprendenza del giovane, palla dentro dalla benedetta linea di fondo, Di Matteo intelligente ed altruista e Persiani (foto) chirurgico a metterla sotto il sette neanche fosse un videogame. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net