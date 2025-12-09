L’Immacolata riempie il centro Festa col sole anche a Portonovo

L'Immacolata apre ufficialmente la stagione natalizia, attirando numerosi visitatori nel centro di Ancona e a Portonovo. Il ponte ha regalato giornate di sole e atmosfera festosa, segnando l'inizio delle celebrazioni che accompagneranno le festività fino a Natale. Un momento di convivialità e tradizione che arricchisce il clima natalizio della città.

Il ponte dell’Immacolata ha aperto le danze per un assaggio di clima natalizio che accompagnerà il capoluogo dorico fino al 25 dicembre. Negozi aperti già dal mattino con la prima corsa al regalo da mettere sotto l’albero. Parcheggi pieni e traffico sostenuto hanno fatto da collante a tre giorni di festa iniziati con sabato. File per l’ingresso in città, a iniziare dalla bretella e per tutta via Bocconi fino alla galleria del Risorgimento. Anche sul fronte porto si sono verificati rallentamenti per le auto arrivate in centro, molte dirette proprio allo scalo dorico per cercare un parcheggio. L’area di sosta aperta alla banchina 14 però, accedendo dal piazza della Repubblica, ieri non era disponibile perché il parcheggio gratuito ha dei giorni in cui non si può accedere e quello della festa della Madonna era tra questi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it