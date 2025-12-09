Scusate, ma non ce la facciamo più. È da due giorni che vediamo girare sui social questo post: «Solo un idiota poteva indossare una maglietta con l'immagine di un delinquente durante la premiazione dei Carabinieri agli Ambrogini d'oro». E vogliamo prenderne le distanze. Secondo noi invece Tommaso Gorini, consigliere comunale a Milano di Verdi e Sinistra (non ne sbagliano una.), ha fatto benissimo a indossare una maglietta con la scritta «Ramy Vive» alla cerimonia in cui veniva consegnata la benemerenza ai Carabinieri; e ha fatto strabene a spiegare il suo gesto dicendo «Ho voluto portare sul palco anche l'altro pezzo della storia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'idiozia vive"