Libri liturgici della tradizione friulana in mostra a Valvasone

Libri liturgici della tradizione friulana” è il titolo della mostra che si inaugura nel giorno “luminoso” di Santa Lucia, sabato 13 dicembre, alle 12 nella Sala Cavana del Castello di Valvasone, dove resterà visitabile fino al 25 gennaio 2026. Un percorso a cura di Giancarlo Pauletto a Matteo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

