Libri di testo gratuiti | dalla detrazione fiscale al prestito attraverso le scuole

In un contesto di crescente attenzione ai costi dell’istruzione, emergono iniziative e proposte innovative per rendere più accessibili i libri di testo. Dalla detrazione fiscale al prestito attraverso le scuole, queste soluzioni puntano a ridurre il peso economico sulle famiglie italiane, contribuendo a un sistema scolastico più sostenibile e inclusivo.

Mentre il dibattito pubblico torna a concentrarsi sul caro?scuola, emergono nuove proposte concrete per abbassare i costi che ogni anno gravano sulle famiglie italiane. L’obiettivo comune è di trasformare i libri di testo da onere privato a bene sostenuto dallo Stato, o almeno reso accessibile tramite strumenti condivisi e misure fiscali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

