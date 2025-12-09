Libri di testo gratuiti | dalla detrazione fiscale al prestito attraverso le scuole
In un contesto di crescente attenzione ai costi dell’istruzione, emergono iniziative e proposte innovative per rendere più accessibili i libri di testo. Dalla detrazione fiscale al prestito attraverso le scuole, queste soluzioni puntano a ridurre il peso economico sulle famiglie italiane, contribuendo a un sistema scolastico più sostenibile e inclusivo.
Mentre il dibattito pubblico torna a concentrarsi sul caro?scuola, emergono nuove proposte concrete per abbassare i costi che ogni anno gravano sulle famiglie italiane. L’obiettivo comune è di trasformare i libri di testo da onere privato a bene sostenuto dallo Stato, o almeno reso accessibile tramite strumenti condivisi e misure fiscali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo e sussidi didattici a.s. 2025/26 - Elenco ammessi ed esclusi Consulta la graduatoria QUI: comune.ciampino.roma.it/it/news/pubbli… #Ciampino #Avviso #LibriDiTesto #Scuola Vai su X
AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SCUOLE MEDIE) E PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA SECONDARIA - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Libri di Testo 2026, voucher scuola e aiuti per le famiglie - La guida completa su requisiti ISEE, come fare domanda e gli aiuti previsti in Manovra. Lo riporta soldionline.it