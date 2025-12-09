Libertà per Christophe Gleizes

Ultimouomo.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 3 di dicembre, la corte d’appello del tribunale di Tizi Ouzou, in Algeria, ha confermato la condanna a sette anni di carcere del giornalista sportivo francese Christophe Gleizes. Autore per la celebre rivista calcistica francese So Foot, Gleizes è accusato di avere lavorato con un visto turistico, e soprattutto di aver comunicato con i membri di un’organizzazione indipendentista legata al club più titolato del Paese, il Jeunnesse Sportive de Kabylie (JSK), e classificata come terrorista dallo stato algerino nel 2021. In Francia sono più o meno tutti concordi sul fatto che Gleizes non è colpevole delle più gravi accuse che gli sono rivolte, e che c’è altro dietro a questa pesante condanna, che poi è un attacco alla libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

libert224 per christophe gleizes

© Ultimouomo.com - Libertà per Christophe Gleizes

Altri contenuti sullo stesso argomento

libert224 christophe gleizesL’inattesa condanna per terrorismo di un giornalista francese ad Algeri - Il giornalista francese Christophe Gleizes, detenuto da un anno e mezzo in Algeria, è stato condannato a sette anni per “apologia del terrorismo”. Scrive internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Libert224 Christophe Gleizes