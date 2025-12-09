Libertà per Christophe Gleizes
Lo scorso 3 di dicembre, la corte d’appello del tribunale di Tizi Ouzou, in Algeria, ha confermato la condanna a sette anni di carcere del giornalista sportivo francese Christophe Gleizes. Autore per la celebre rivista calcistica francese So Foot, Gleizes è accusato di avere lavorato con un visto turistico, e soprattutto di aver comunicato con i membri di un’organizzazione indipendentista legata al club più titolato del Paese, il Jeunnesse Sportive de Kabylie (JSK), e classificata come terrorista dallo stato algerino nel 2021. In Francia sono più o meno tutti concordi sul fatto che Gleizes non è colpevole delle più gravi accuse che gli sono rivolte, e che c’è altro dietro a questa pesante condanna, che poi è un attacco alla libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
