Li abbiamo messi in fuga prima che potessero agire
A Sarteano è nato un forte movimento di collaborazione cittadina volto a contrastare l'aumento dei furti recenti. Grazie all'impegno collettivo, la comunità si è organizzata per mettere in fuga i malintenzionati prima che potessero agire, rafforzando la sicurezza e il senso di solidarietà tra i residenti.
A Sarteano è nato un grande movimento di collaborazione cittadina per contrastare la recente ondata di furti. Al centro dell’iniziativa c’è un gruppo WhatsApp, "Collaborazione anti ladri Sarteano", che nel giro di pochi giorni ha raggiunto oltre 700 iscritti. "L’idea – racconta il promotore Luca Baglioni – era di creare una piccola rete tra vicini, così da aiutarci. Poi il passaparola ha fatto il resto, il gruppo si è espanso fino a coinvolgere centinaia di persone". Un momento decisivo? Quando, grazie ad un sistema privato di video-sorveglianza, è stata segnalato un furto in via Firenze: in pochi minuti molte persone sono accorse sul posto, riuscendo a mettere in fuga i malviventi prima che potessero agire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Eccoli qua, recuperati oggi. Ci hanno telefonato per chiederci aiuto perchè qualcuno aveva lasciato questi 3 gattini nel giardino di una casa Infreddoliti, raffreddati ed affamati piangevano. Li abbiamo messi al sicuro al caldo dalla tata MariaRosa. Sono di un - facebook.com Vai su Facebook
"Li abbiamo messi in fuga prima che potessero agire" - A Sarteano è nato un grande movimento di collaborazione cittadina per contrastare la recente ondata di furti. lanazione.it scrive