Leverkusen-Newcastle Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol in arrivo tra werkself e Magpies
Martedì 10 dicembre 2025 alle 21:00, Leverkusen e Newcastle si sfidano nella fase a gironi di Champions League, una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi. Le due squadre, entrambe in piena corsa, si affrontano in una partita ricca di aspettative e goal, con molte chance di spettacolo e colpi di scena.
Entrambe in piena corsa per guadagnarsi l'accesso tra le prime 8 del girone di Champions League, Leverkusen e Newcastle si affrontano quest'oggi in quello che se non è uno spareggio poco ci manca. Il werkself è sempre in corsa su tutti i fronti e si è egregiamente ripreso dal KO contro il Borussia Dortmund in campionato. La vittoria dell'Etihad è di fatto una
Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen-Newcastle, le probabili formazioni
Diretta Bayer Leverkusen Newcastle/ Streaming video tv: l'ultimo passo! (Champions League, 10 dicembre 2025) - Diretta Bayer Leverkusen Newcastle streaming video tv: le due squadre cercano una vittoria che blinderebbe i playoff di Champions League.
https://vigilantekorsou.news/gozubuyuk-asigna-pa-fluit-enkuentro-leverkusen-vs-newcastle/ - facebook.com Vai su Facebook
