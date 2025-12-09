Leverkusen-Newcastle Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol in arrivo tra werkself e Magpies

Il match tra Leverkusen e Newcastle, valido per la Champions League il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un’importante sfida tra due squadre in piena corsa per qualificarsi tra le prime otto del girone. Con molteplici possibilità di gol e un alto livello di tensione, questa partita si prospetta come uno scontro decisivo nella fase a gironi.

Entrambe in piena corsa per guadagnarsi l'accesso tra le prime 8 del girone di Champions League, Leverkusen e Newcastle si affrontano quest'oggi in quello che se non è uno spareggio poco ci manca. Il werkself è sempre in corsa su tutti i fronti e si è egregiamente ripreso dal KO contro il Borussia Dortmund in campionato. La vittoria dell'Etihad è di fatto una .