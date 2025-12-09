Leverkusen-Newcastle Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol in arrivo tra werkself e Magpies
Il match tra Leverkusen e Newcastle, valido per la Champions League il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un’importante sfida tra due squadre in piena corsa per qualificarsi tra le prime otto del girone. Con molteplici possibilità di gol e un alto livello di tensione, questa partita si prospetta come uno scontro decisivo nella fase a gironi.
Entrambe in piena corsa per guadagnarsi l’accesso tra le prime 8 del girone di Champions League, Leverkusen e Newcastle si affrontano quest’oggi in quello che se non è uno spareggio poco ci manca. Il werkself è sempre in corsa su tutti i fronti e si è egregiamente ripreso dal KO contro il Borussia Dortmund in campionato. La vittoria dell’Etihad è di fatto una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Bayer Leverkusen-Newcastle: sorpasso possibile grazie a questa statistica
CM.com – Champions League LIVE: si parte con Leverkusen e Monaco, alle 21 Newcastle-Barcellona e altre due partite
Risultati Champions League LIVE: Newcastle già avanti, Grimaldo porta in vantaggio il Leverkusen in casa del Manchester City, Chelsea-Barcellona 1-0
