Levane e Levanella iniziati i lavori di riqualificazione nei cimiteri per un investimento di circa 200.000 euro

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Il sindaco Silvia Chiassai Martini soddisfatta per un impegno mantenuto: “La riqualificazione dei cimiter i – afferma - è una promessa presa con la comunità per questo secondo mandato amministrativo. Sono luoghi che, purtroppo, sono stati trascurati per oltre cinquant’anni, accumulando una condizione di significativa criticità. Dopo l’intervento al cimitero di San Marco per 100mila euro che ha riguardato le pareti della camera mortuaria, il rifacimento dei muri perimetrali e il consolidamento delle fondazioni, siamo partiti con i lavori ai cimiteri di Levane e Levanella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Levane e Levanella, iniziati i lavori di riqualificazione nei cimiteri per un investimento di circa 200.000 euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scuola Infanzia Levanella ...Aspettando il Natale i bambini e della scuola il personale hanno addobbato in maniera spettacolare ! Buone Feste di Natale! - facebook.com Vai su Facebook

Levane e Levanella, iniziati i lavori di riqualificazione nei cimiteri per un investimento di circa 200.000 euro - Inoltre, è previsto anche il miglioramento delle fondazioni e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche le cui infiltrazioni avevano causato i principali danni. lanazione.it scrive