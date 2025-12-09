L’Europa smarrita e l’America divisa | appunti di un conservatore

In un contesto globale segnato da tensioni e divisioni, le percezioni di leader e nazioni assumono sfumature diverse. Tra critiche e approcci contrastanti, si delineano i rapporti tra Europa, America e altre potenze mondiali, riflettendo un panorama complesso e frammentato. Questo articolo analizza gli atteggiamenti e le dinamiche che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando le diverse prospettive in gioco.

Trump è un puzzone senza maniere e Putin un dittatore senza limiti. Forse, se lo dicono quasi tutti. Ma anche in questo caso preferis. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Europa smarrita e l’America divisa: appunti di un conservatore

Altri contenuti sullo stesso argomento

La strategia Usa scuote gli equilibri: Europa smarrita, democrazia sotto assedio #Mondo - facebook.com Vai su Facebook