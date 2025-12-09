L' Europa? Si sta già uccidendo da sola

Gentile Direttore Feltri, Trump e Putin convergono su una questione che ci riguarda: dicono che l'Europa tra una ventina d'anni sarà irriconoscibile. Erosa. Lei cosa ne pensa? Chiara Pellegrino Cara Chiara, Trump e Putin dicono che l'Europa, tra una ventina d'anni, sarà irriconoscibile. Sì, vero. Ma permettimi di dissentire, per eccesso di ottimismo da parte loro. Il Vecchio Continente è già irriconoscibile. Non ci vuole l'oracolo di Delfi per accorgersene. È sufficiente aprire gli occhi. L'erosione non è un processo futuro. È un fatto compiuto. È iniziata nel momento in cui l'Europa ha deciso, in un impeto di masochismo ideologico, di rinunciare a sé stessa, di smontare i propri confini, di aprire le porte a flussi incontrollati di clandestini, sì, clandestini, non immigrati regolari che venivano qui a lavorare, ma individui di cui non conoscevamo né identità, né passato, né intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

