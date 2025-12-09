L' Europa? Si sta già uccidendo da sola
Gentile Direttore Feltri, Trump e Putin convergono su una questione che ci riguarda: dicono che l'Europa tra una ventina d'anni sarà irriconoscibile. Erosa. Lei cosa ne pensa? Chiara Pellegrino Cara Chiara, Trump e Putin dicono che l'Europa, tra una ventina d'anni, sarà irriconoscibile. Sì, vero. Ma permettimi di dissentire, per eccesso di ottimismo da parte loro. Il Vecchio Continente è già irriconoscibile. Non ci vuole l'oracolo di Delfi per accorgersene. È sufficiente aprire gli occhi. L'erosione non è un processo futuro. È un fatto compiuto. È iniziata nel momento in cui l'Europa ha deciso, in un impeto di masochismo ideologico, di rinunciare a sé stessa, di smontare i propri confini, di aprire le porte a flussi incontrollati di clandestini, sì, clandestini, non immigrati regolari che venivano qui a lavorare, ma individui di cui non conoscevamo né identità, né passato, né intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre la Russia scatena gli attacchi più pesanti su Kiev, uccidendo civili e spegnendo le centrali elettriche, lo scandalo della corruzione sugli aiuti internazionali si allarga e si avvicina a Zelensky. L’Europa è spiazzata e il governo italiano diviso. Salvini: bast - facebook.com Vai su Facebook
"EUROPA COSTRUZIONI S.A.S. DI GIOVANNI NAVAS E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L'Europa? Si sta già uccidendo da sola - Il Vecchio Continente è già irriconoscibile. Scrive ilgiornale.it