L’Europa si compatta al fianco dell’Ucraina e oggi Zelensky arriva a Roma

L’Europa rafforza il suo sostegno all’Ucraina, mostrando unità di fronte alle tensioni con la Russia. Mentre Zelensky approda a Roma, i paesi europei cercano di consolidare la loro posizione e di inviare un messaggio di solidarietà e resistenza, in contrasto alle pressioni esterne e alle tensioni geopolitiche che coinvolgono anche gli Stati Uniti.

L’Europa torna a serrare le fila a sostegno dell’Ucraina. Nonostante la pressione degli Stati Uniti per convincere Kyjiv a fare concessioni territoriali alla Russia, i veri alleati provano a scoraggiare Mosca mostrandosi più uniti. Ieri a Downing Street il premier britannico Keir Starmer ha ospitato un vertice con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, affiancati in collegamento da altri leader europei, oltre ai vertici di Nato e Unione europea. Al centro del confronto, definito «un momento critico» per Kyjiv, c’è stata la necessità di garantire una pace giusta e duratura all’Ucraina – quindi non una pace di facciata che presti il fianco a futuri attacchi del Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Europa si compatta al fianco dell’Ucraina, e oggi Zelensky arriva a Roma

News recenti che potrebbero piacerti

La bistrattata Europa - che il 24-2-2022 reagì compatta all'invasione russa - tiene. Non subisce le indicazioni di Trump, distruttive per l'Ue, sulla Russia di Putin, né le bugie di Vladimir. Finché reggono Macron, Merz, Starmer e Sanchez l'Ucraina potrà difenders Vai su X

L'ESA - European Space Agency ottiene il bilancio più alto della sua storia: 22,1 miliardi per il prossimo triennio, +30% rispetto al precedente. Germania, Francia e Italia guidano un’Europa più compatta, che sceglie di investire su resilienza orbitale, sicurezza - facebook.com Vai su Facebook