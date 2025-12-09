L’Europa fa scudo attorno a Kyiv mentre dagli Stati Uniti cresce la pressione

L’Europa si schiera a difesa di Kyiv, rafforzando il suo sostegno a Volodymyr Zelensky, mentre dagli Stati Uniti cresce la pressione affinché Kyiv accetti un piano proposto da Donald Trump, considerato fortemente sbilanciato a favore della Russia.

L'Europa fa scudo attorno a Volodymyr Zelensky nel momento in cui dagli Stati Uniti cresce la pressione perché Kyiv accetti il piano voluto da Donald Trump, che è fortemente sbilanciato a favore della Russia. Il presidente ucraino lunedì ha incontrato Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, prima di volare a Bruxelles e poi a Roma, dove sarà ricevuto oggi alle 15 da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei vertici c'è il piano negoziale promosso dall'amministrazione Trump, che secondo Zelensky contiene «questioni delicate» ancora irrisolte: dalle garanzie di sicurezza alla cessione delle regioni orientali volute da Putin.