L’Europa costretta a ballare da sola

L'Europa si trova a dover affrontare una complessa situazione di isolamento internazionale, mentre le dinamiche geopolitiche si evolvono rapidamente. Fino a poco tempo fa, si sosteneva che la Russia fosse isolata, ma gli sviluppi recenti stanno mettendo in discussione questa narrativa, evidenziando una scena globale più articolata e in continua trasformazione.

«La Russia è isolata», era il mantra fino a poco tempo fa dei sostenitori della sanguinosa guerra difensiva a oltranza dell'Ucraina contro la Russia.

