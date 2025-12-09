L’Europa costretta a ballare da sola

Cms.ilmanifesto.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Europa si trova a dover affrontare una complessa situazione di isolamento internazionale, mentre le dinamiche geopolitiche si evolvono rapidamente. Fino a poco tempo fa, si sosteneva che la Russia fosse isolata, ma gli sviluppi recenti stanno mettendo in discussione questa narrativa, evidenziando una scena globale più articolata e in continua trasformazione.

«La Russia è isolata», era il mantra fino a poco tempo fa dei sostenitori della sanguinosa guerra difensiva a oltranza dell’Ucraina contro la Russia. Quando dalle colonne di queste giornale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217europa costretta a ballare da sola

© Cms.ilmanifesto.it - L’Europa costretta a ballare da sola

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Costretta Ballare Sola