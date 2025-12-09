L' Europa blinda Zelensky Ancora nessuna intesa con gli Usa

L'Europa si impegna a sostenere Zelensky, cercando di rafforzare il suo ruolo nel contesto delle tensioni con gli Stati Uniti. Dopo le critiche di Trump, il presidente ucraino tenta di trovare un'intesa con i leader europei per facilitare il dialogo e ottenere un supporto più deciso nella crisi internazionale.

Volodymyr Zelensky prova a uscire dall'angolo in cui lo ha relegato Donald Trump, che lo ha accusato di un approccio "deludente" sui negoziati, e cerca il sostegno dei leader europei per la mediazione con la Casa Bianca. "L'unità" tra alleati "è fondamentale", ha sottolineato il leader ucraino incontrando a Londra Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, prima di volare.

