Leucemia incurabile sconfitta modificando il DNA è successo in Inghilterra
Una giovane britannica di 13 anni, considerata incurabile, ha sconfitto la leucemia grazie a una terapia innovativa che modifica il DNA delle cellule immunitarie, trasformandole in una potente arma contro il tumore. Questa scoperta rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro le leucemie e apre nuove prospettive per il trattamento oncologico.
Una ragazza britannica che a 13 anni stava per morire di leucemia oggi è completamente guarita. Il merito è di una terapia rivoluzionaria che riprogramma le cellule del sistema immunitario modificandone il DNA, trasformandole in un’arma vivente contro il tumore. Alyssa Tapley di Leicester è stata la prima persona al mondo a ricevere questo trattamento sperimentale nel 2022. All’epoca i medici le avevano detto che non c’erano più speranze: chemioterapia e trapianto di midollo osseo non avevano funzionato. La sua leucemia linfoblastica acuta a cellule T, una delle forme più aggressive di tumore del sangue, continuava a progredire. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Uno studio sul New England Journal of Medicine porta nuove speranze per la terapia contro la leucemia aggressiva di tipologia linfoblastica acuta a cellule T, incurabile in alcuni pazienti - facebook.com Vai su Facebook
Leucemia linfoblastica acuta, la nuova terapia sfrutta l'editing genetico per distruggere il cancro. Così si "riscrive" la storia del Dna - Uno studio sul New England Journal of Medicine porta nuove speranze per la terapia contro la leucemia aggressiva di tipologia linfoblastica acuta a cellule T, incurabile in alcuni pazienti. Riporta msn.com
