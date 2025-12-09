Letterboxd arriva in Italia un nuovo store per noleggiare i film
Letterboxd apre in Italia uno store di noleggio digitale dedicato a film indipendenti, restauri e titoli mai distribuiti. Nove opere inaugurano il catalogo, con prezzi variabili e visione disponibile per 48 ore. 🔗 Leggi su Dday.it
