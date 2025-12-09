Letizia di Spagna il look monocromatico con maxi fiocco è un capolavoro di stile

Non c’è occasione in cui Letizia di Spagna non sorprenda con i suoi look: che si tratti di una serata di gala o di una visita ufficiale, la Reina riesce sempre a lasciare il segno con il suo stile impeccabile. Non è stata da meno in occasione della riunione annuale del Patronato dell’Istituto Cervantes: per l’evento, l’ex giornalista ha puntato su un sofisticato ensemble scuro, impreziosito da un vistoso fiocco al collo. Il look di Letizia di Spagna. L’agenda di Letizia di Spagna nell’ultimo mese dell’anno continua ad essere piuttosto fitta. Dopo aver preso parte al banchetto di Stato in onore del Presidente della Repubblica Federale di Germania, la Reina è arrivata al l’Istituto Cervantes per la riunione annuale del Patronato dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna, il look monocromatico con maxi fiocco è un capolavoro di stile

Letizia di Spagna inaugura l’anno scolastico a La Rioja con un look bon-ton e delle Mary Jane lucide nere ai piedi

Letizia di Spagna, il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto

Letizia di Spagna e Charlene di Monaco, pizzo e trasparenze: look sensazionali e identici

Letizia di Spagna, consapevole del suo potere, concilia moda e messaggio - facebook.com Vai su Facebook

La regina Letizia di Spagna a Chengdu, in Cina, per commemorare il 150° anniversario della nascita del poeta Antonio Machado, nell’ambito della visita di Stato spagnola. #ReginaLetizia #Spagna #AntonioMachado #Chengdu #VisitaDiStato #Cultura #LaPr Vai su X

Letizia di Spagna anticipa il Natale: la sua gonna di paillettes è il capo must delle feste - Il Natale 2025 si avvicina e tutti coloro che non vogliono arrivare impreparati farebbero bene a informarsi già sulle tendenze da seguire, così da apparire al top durante i pranzi e le cene in ... Scrive fanpage.it