L'estorsione finiva direttamente in fattura | confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato la confisca definitiva di beni per 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise, coinvolto in un episodio di estorsione che si concludeva direttamente in fattura. La decisione rappresenta un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato e l'illegalità economica nella regione.

La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore ritenuto legato al clan Belforte di Marcianise (Caserta). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

estorsione finiva direttamente fatturaL’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan - La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore ritenuto legato al clan Belforte di Marcianise (Caserta) ... Segnala fanpage.it