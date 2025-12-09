L'estorsione finiva direttamente in fattura | confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan
La Cassazione ha confermato la confisca definitiva di beni per 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise, coinvolto in un episodio di estorsione che si concludeva direttamente in fattura. La decisione rappresenta un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato e l'illegalità economica nella regione.
La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore ritenuto legato al clan Belforte di Marcianise (Caserta). 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan - La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore ritenuto legato al clan Belforte di Marcianise (Caserta) ... Segnala fanpage.it
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it