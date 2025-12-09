L’estorsione a Berlusconi dell’ex gieffina Rigato Da Bangkok parla l’olgettina Raissa Skorkina | Mai andata alle cene eleganti di Arcore
Monza, 9 dicembre 2025 – Ha testimoniato in collegamento Teams dall'ambasciata italiana a Bangkok, in Thailandia, la russa Raissa Skorkina, una delle papi girls ritenute le Olgettine di Silvio Berlusconi, chiamata a testimoniare al processo che vede l'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato imputata di tentata estorsione ai danni dello scomparso senatore di Forza Italia per avergli chiesto 1 milione di euro, in un incontro nel 2016 nella villa di Arcore in Brianza del Cavaliere, lamentando pregiudizi di immagine patiti per essere stata coinvolta nei processi e l'interruzione delle sovvenzioni fino a quel momento ricevute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
