L' esercito privato di papa Leone | dai taser alle mitragliette tutti i segreti della gendarmeria vaticana

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora i segreti e le peculiarità della gendarmeria vaticana, l'unità di sicurezza privata di papa Leone. Tra strumenti innovativi e strategie di tutela, si svelano dettagli poco noti su questa forza speciale, protagonista di episodi sorprendenti come quello avvenuto alla basilica di San Pietro.

Venerdì 10 ottobre 2025, basilica di San Pietro a Città del Vaticano. Un uomo scavalca le barriere e raggiunge in pochi secondi i gradini dell’altare della Confessione sotto il famosissimo baldacchino del Bernini. Si spoglia e urina davanti a fedeli e turisti. I gendarmi intervengono e lo portano. 🔗 Leggi su Today.it

