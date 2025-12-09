L’epilogo del processo in Norvegia Il tentato femminicidio di Martina | Condannate il suo ex a nove anni

Si conclude il processo a Oslo con la richiesta di nove anni di reclusione per Mohit Kumar, ex fidanzato di Martina Voce, accusato di tentato femminicidio. La requisitoria, durata oltre cinque ore, ha evidenziato le circostanze del grave episodio avvenuto in Norvegia, portando alla condanna proposta dal pubblico ministero Alvar Randa.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Nove anni di condanna per Mohit Kumar, l’ex fidanzato di Martina Voce. Ha concluso con questa richiesta di pena una lunga e accorata requisitoria, durata più di cinque ore, il pubblico ministero Alvar Randa, nel processo che si sta celebrando a Oslo, in Norvegia. La sentenza arriverà entro trenta giorni, come prevede la procedura del paese scandinavo in cui la giovane fiorentina vive e studia e dove, il 20 dicembre dell’anno scorso, venne brutalmente aggredita dal suo ex, armato di un coltello. La pubblica accusa ha chiesto inoltre che la pena sia “rivedibile“: ovvero che al termine della condanna, prima di un eventuale ritorno in libertà, sia valutato il percorso dell’imputato. 🔗 Leggi su Lanazione.it