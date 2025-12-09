Leonardo DiCaprio tranquillo sull' IA generativa | Brillante ma la dimentichi presto

Intervistato dal Time Magazine, Leonardo DiCaprio è molto tranquillo sui rischi del sovrautilizzo dell'Intelligenza Artificiale generativa: è vero, sa stupire, però non sarà un caso se le sue creazioni vengono presto dimenticate.

«Penso che qualsiasi cosa considerata autenticamente arte debba provenire dall'essere umano», ha dichiarato Leonardo DiCaprio. L'attore, al centro dell'attenzione per la stagione dei premi con "Una battaglia dopo l'altra", ha espresso netta diffidenza verso

