Leonardo DiCaprio ha svelato perché indossa sempre cappellino e occhiali da sole | Il modo migliore per avere una lunga carriera è non farsi notare dalla gente

Ogni volta che viene paparazzato, Leonardo DiCaprio cerca di mimetizzarsi con gli accorgimenti più svariati, dalla mascherina ai berretti, ma il motivo di questa scelta non è (solo) sfuggire ai paparazzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio ha svelato perché indossa sempre cappellino e occhiali da sole: «Il modo migliore per avere una lunga carriera è non farsi notare dalla gente»

Da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio: tutte le star per l’Oscar di Tom Cruise ai Governors Awards

Heat 2, Leonardo DiCaprio è nel cast? il film sarebbe pronto a partire

Il più grande rimpianto di leonardo dicaprio che ha causato innumerevoli battaglie

«Penso che qualsiasi cosa considerata autenticamente arte debba provenire dall’essere umano», ha dichiarato Leonardo DiCaprio. L’attore, al centro dell’attenzione per la stagione dei premi con "Una battaglia dopo l’altra", ha espresso netta diffidenza verso - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni, Vittoria Ceretti porta la torta #leonardodicaprio Vai su X

Leonardo DiCaprio ha svelato perché indossa sempre cappellino e occhiali da sole: «Il modo migliore per avere una lunga carriera è non farsi notare dalla gente» - Ogni volta che viene paparazzato, Leonardo DiCaprio cerca di mimetizzarsi con gli accorgimenti più svariati, dalla mascherina ai berretti, ma il motivo di questa scelta non è (solo) sfuggire ai papara ... Lo riporta vanityfair.it