Leonardo DiCaprio ha svelato perché indossa sempre cappellino e occhiali da sole | Il modo migliore per avere una lunga carriera è non farsi notare dalla gente
Ogni volta che viene paparazzato, Leonardo DiCaprio cerca di mimetizzarsi con gli accorgimenti più svariati, dalla mascherina ai berretti, ma il motivo di questa scelta non è (solo) sfuggire ai paparazzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
«Penso che qualsiasi cosa considerata autenticamente arte debba provenire dall'essere umano», ha dichiarato Leonardo DiCaprio. L'attore, al centro dell'attenzione per la stagione dei premi con "Una battaglia dopo l'altra", ha espresso netta diffidenza verso
Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni, Vittoria Ceretti porta la torta
