Leonardo DiCaprio contro l' IA | Non potrà mai essere arte perché non c' è umanità in essa

L'attore, che è protagonista della stagione dei premi appena iniziata grazie a Una battaglia dopo l'altra, si è scagliato contro le recenti tecnologie di intelligenza artificiale che minacciano il cinema Leonardo DiCaprio ha condiviso i suoi pensieri sull'intelligenza artificiale e, pur ammettendo che potrebbe essere uno "strumento di potenziamento", secondo lui non potrà mai essere considerata arte. Il Premio Oscar, in una nuova intervista con il Time che lo ha nominato Entertainer of the Year, ha discusso della controversa tecnologia. "Pur rammaricandosi del fatto che persone talentuose ed esperte potrebbero perdere il lavoro a causa sua", ha scritto Stephanie Zacharek della rivista, DiCaprio ha anche osservato come l'IA potrebbe potenzialmente essere utile per l'industria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

