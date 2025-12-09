Leon sarà presente in Resident Evil Requiem un leak del PS Store conferma il ritorno del personaggio
L’apparizione improvvisa di una nuova copertina su PlayStation Store ha confermato uno dei segreti peggio custoditi dell’anno: il ritorno di Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem. L’errore, emerso durante il preload sia della Standard che della Deluxe Edition, ha mostrato un artwork inedito in cui Leon sovrasta Grace Ashcroft, la nuova protagonista, con un look che richiama fortemente quello di Resident Evil 4: capelli spettinati, giubbotto di pelle con colletto in pelliccia e un’espressione segnata dagli anni. Il leak arriva in un momento particolarmente delicato, a ridosso dei The Game Awards 2025, dove il gioco è atteso con un nuovo trailer che, a questo punto, potrebbe includere sequenze di gameplay dedicate proprio a Leon. 🔗 Leggi su Game-experience.it
