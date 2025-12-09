Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition | elegante prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso degli ultimi mesi, grazie a Lenovo, abbiamo avuto modo di provare lo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, un notebook convertibile che unisce prestazioni di fascia alta ad un corpo sottile e leggero. Partendo dal design, una cosa che spicca in questo notebook di Lenovo sono sicuramente le l inee morbide che vedono sparire quasi ogni spigolo, vedendo i 4 angoli del pannello del monitor e della base vistosamente arrotondati e la cornice di quest’ultima essere “tondeggiante” invece che piatta. Un sicuro plus sul design lo fa anche la colorazione blu scura, opaca sui pannelli, lucida sulla cornice della base. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lenovo yoga 9i 2 in 1 aura edition elegante prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata

© Ilfattoquotidiano.it - Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata

Lenovo Yoga 9i: il 2-in-1 con pennino integrato - Yoga è sinonimo, nella gamma di prodotti Lenovo, di PC portatile con spessore ridotto e peso contenuto caratterizzato da uno schermo collegato alla base con cerniere che ruotano di 360°. Si legge su hwupgrade.it