L’energia eolica secondo Enel | integrazione con il paesaggio e impianti ibridi per una maggiore efficienza
L' eolico è oggi una tecnologia matura e competitiva, che tuttavia continua ad evolvere sia nella progettazione, per migliorare l’ integrazione paesaggistica delle pale, che nel controllo e nella gestione operativa. Enel, con WinDesign, un contest internazionale dedicato ai nuovi modelli di turbine eoliche, ha coinvolto architetti, ingegneri e designer per ripensare le turbine eoliche con criteri di funzionalità, sostenibilità e migliore integrazione paesaggistica. WinDesign si propone come un laboratorio aperto per innovare forme, materiali, manutenzione e impatto visivo, coniugando prestazioni e accettabilità nei territori che ospitano gli impianti, rendendo il design parte integrante dell' innovazione eolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump contro i mulini a vento, come l'energia eolica è diventata il suo più grande incubo
Energia eolica e solare, ecco il futuro: superano del 70% il “vecchio” nucleare
Cina: completa costruzione di primo data center subacqueo al mondo a energia eolica
? Una studentessa di 22 anni ha risolto ciò che gli scienziati non erano riusciti a decifrare per quasi un secolo: un’equazione aerodinamica destinata a rivoluzionare l’energia eolica. Divya Tyagi, ricercatrice indiana alla Pennsylvania State Universi - facebook.com Vai su Facebook
"LA BOTTEGA DELL ENERGIA SRL" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
