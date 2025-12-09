L’energia eolica secondo Enel | integrazione con il paesaggio e impianti ibridi per una maggiore efficienza

L' eolico è oggi una tecnologia matura e competitiva, che tuttavia continua ad evolvere sia nella progettazione, per migliorare l’ integrazione paesaggistica delle pale, che nel controllo e nella gestione operativa. Enel, con WinDesign, un contest internazionale dedicato ai nuovi modelli di turbine eoliche, ha coinvolto architetti, ingegneri e designer per ripensare le turbine eoliche con criteri di funzionalità, sostenibilità e migliore integrazione paesaggistica. WinDesign si propone come un laboratorio aperto per innovare forme, materiali, manutenzione e impatto visivo, coniugando prestazioni e accettabilità nei territori che ospitano gli impianti, rendendo il design parte integrante dell' innovazione eolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

