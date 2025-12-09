L’Emilia-Romagna è la Regione più digitalizzata d’Italia

L’Emilia-Romagna si conferma come la regione più avanzata in Italia nel settore digitale, offrendo servizi di e-government, soluzioni sanitarie digitali e molte altre innovazioni. Questa forte spinta verso la digitalizzazione migliora l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi per cittadini e imprese, posizionando la regione come un modello di riferimento nel panorama nazionale.

E-government, servizi digitali sanitari e molto altro: l’Emilia-Romagna è la Regione più digitalizzata d’Italia. Lo dice la classifica dell’Osservatorio agenda digitale del Politecnico di Milano, che assegna un indice Desi (Digital economy and society index) pari al 59%. Con questo punteggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

