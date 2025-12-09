L’eleganza nascosta di palazzo Fizzarotti
Sabato 13 dicembre alle 17.30, si apre le porte di Palazzo Fizzarotti, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Bari. Un’occasione imperdibile per scoprire l’eleganza nascosta di questa affascinante dimora storica attraverso un evento esclusivo di apertura straordinaria.
Sabato 13 dicembre – ore 17.30
L'eleganza nascosta di Palazzo Fizzarotti
Un'occasione unica ti aspetta: l'apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Bari. Varcando il suo portone, ci ritroveremo immersi in un viaggio tra stili e suggestioni.
