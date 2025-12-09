L’eleganza nascosta di palazzo Fizzarotti

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 17.30, si apre le porte di Palazzo Fizzarotti, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Bari. Un’occasione imperdibile per scoprire l’eleganza nascosta di questa affascinante dimora storica attraverso un evento esclusivo di apertura straordinaria.

