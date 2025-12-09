Legnano devastato dai ladri il Fiorellone | rubati computer e attrezzi per i laboratori

Legnano, 9 dicembre 2025 – Un nuovo, durissimo colpo alla sicurezza cittadina scuote il quartiere Canazza. Il centro socio educativo diurno “Il Fiorellone”, punto di riferimento per persone con disabilità e per le loro famiglie, è stato completamente devastato nel fine settimana da vandali e ladri senza scrupoli. Una ferita profonda, che lascia sgomenti operatori, residenti e tutta la comunità legnanese. Quando oggi un addetto alle pulizie ha aperto la porta, si è trovato davanti a una scena sconvolgente: armadi sventrati, cassetti rovesciati, uffici completamente messi a soqquadro. I malviventi, entrati scassinando la porta d’ingresso, hanno frugato ovunque alla ricerca di qualcosa di valore, senza alcuna considerazione per la natura del luogo, dedicato ogni giorno alla fragilità, all’inclusione e alla cura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

