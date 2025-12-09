Leggiuno divieto di fumo all’aperto | quando e le multe

Leggiuno (Varese), 9 docembre 2025 - Dal 1° gennaio 2026 a Leggiuno scatterà un cambiamento destinato a incidere profondamente sulle abitudini quotidiane dei cittadini: il Comune ha infatti emanato un’ordinanza che introduce un ampio divieto di fumo in numerose aree allaperto. Una misura pensata per tutelare in modo più rigoroso la salute pubblica, in particolare quella delle persone più vulnerabili. Il provvedimento definisce con precisione le zone in cui non sarà più consentito accendere una sigaretta. Il divieto varrà in prossimità dei luoghi di culto, nelle aree gioco per bambini presenti in parchi, giardini e spazi verdi accessibili al pubblico, così come lungo tutte le spiagge del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

