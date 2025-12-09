L' edizione 2025 di BdA Xmas Beers premia due birrifici artigianali marchigiani

Sono birre intense, speziate, avvolgenti. Ed è proprio questo carattere a renderle perfette per le feste. Le birre natalizie sanno evocare atmosfere calde, familiari, profumate di dolci e spezie, e raccontano con originalità lo spirito delle festività. Anche quest’anno Unionbirrai, l’associazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it