L' edizione 2025 di BdA Xmas Beers premia due birrifici artigianali marchigiani
Sono birre intense, speziate, avvolgenti. Ed è proprio questo carattere a renderle perfette per le feste. Le birre natalizie sanno evocare atmosfere calde, familiari, profumate di dolci e spezie, e raccontano con originalità lo spirito delle festività. Anche quest’anno Unionbirrai, l’associazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
38 ima edizione cena Gros Albairate for Xmas - facebook.com Vai su Facebook
Birre di Natale 2025: i premi di Unionbirrai Xmas Beers - Scopri le migliori birre di Natale 2025: Lariano, Mukkeller e Birranova guidano il podio della V edizione di Xmas Beers, il concorso Unionbirrai. Secondo pintamedicea.com
Juventus, Marchisio sui cambi di Spalletti “Yidliz non andava tolto” ilprimatonazionale.i
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it