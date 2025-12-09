Lecco piace sempre più | visitatori aumentati del 50% nei giorni dell' Immacolata
Lecco si conferma meta sempre più ambita, con un incremento del 50% dei visitatori durante i giorni dell'Immacolata. La crescita della capacità attrattiva del territorio evidenzia il suo potenziale e l'efficacia delle iniziative promozionali, sottolineando l'interesse crescente verso questa affascinante località lombarda.
La capacità attrattiva di Lecco continua a crescere, dimostrando l'enorme potenziale del nostro territorio e la forza di proporre iniziative interessanti per chi decide di venire nel capoluogo. In primis ovviamente le proiezioni di Luci su Lecco organizzate dagli Amici di Lecco e il Villaggio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
