Lecco piace sempre più | visitatori aumentati del 50% nei giorni dell' Immacolata

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco si conferma meta sempre più ambita, con un incremento del 50% dei visitatori durante i giorni dell'Immacolata. La crescita della capacità attrattiva del territorio evidenzia il suo potenziale e l'efficacia delle iniziative promozionali, sottolineando l'interesse crescente verso questa affascinante località lombarda.

La capacità attrattiva di Lecco continua a crescere, dimostrando l'enorme potenziale del nostro territorio e la forza di proporre iniziative interessanti per chi decide di venire nel capoluogo. In primis ovviamente le proiezioni di Luci su Lecco organizzate dagli Amici di Lecco e il Villaggio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Lecco piace sempre più: visitatori aumentati del 50% nei giorni dell'Immacolata

Metamorfosi di una provincia. Lecco e quei 350mila visitatori del ponte del 2 Giugno - Lecco – Quasi 350mila visitatori nell’ultimo weekend nei centri più attrattivi della provincia di Lecco, tanti quanti tutti i lecchesi che nell’intera provincia vi abitano. Scrive ilgiorno.it