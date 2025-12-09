Lecce strisce blu e residenti le novità | prima auto gratis e pass ?ridotti?

Lecce introduce nuove regole per i parcheggi a pagamento, con 5.240 posti che entreranno in vigore dal prossimo anno. Tra le novità, la possibilità di ottenere un'auto gratuita e la riduzione dei pass residenti. Oggi, i cambiamenti vengono nuovamente discussi in commissione Traffico, evidenziando le modifiche in vista per i residenti e gli automobilisti.

I 5.240 nuovi parcheggi a pagamento, destinati a entrare in vigore dal prossimo anno approdano oggi nuovamente in commissione Traffico. E sul tavolo, questa volta, ci sono diverse novità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

